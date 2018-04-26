Zeljko Obradovic: Üçüncü maçtan daha iyi olmalıyız

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Play-off turu dördüncü maçında Baskonia Vitoria Gasteiz ile Fernando Buesa Arena'da karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic üçüncü maçtan daha iyi oynamaları gerektiğini dile getirdi.

Sarı - lacivertli ekip ile üst üste 4. kez Final Four sevinci yaşamak isteyen başarılı coach, "Yarın elimizde, herkesin mücadele etmek istediği Final Four'a ulaşabilmek için yine önemli bir fırsat olacak. Bunu yapabilmek için üçüncü maçtan daha iyi oynamalıyız. Daha iyi konsantre olmalı ve bir önceki karşılaşmadaki kötü anları tekrarlamamalıyız. Ve elbette bu karşılaşmada daha iyi oynamanın yolunu bulmalıyız" diyerek karşılaşmaya motive olduklarını ifade etti.

Serinin 3. maçı 26 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00'da oynanacak. Fenerbahçe Doğuş'un seride 2-1'lik üstülüğü bulunurken, sarı - lacivertli takım bir karşılaşma daha kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.

(Sporx)