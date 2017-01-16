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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 5. hafta maçları yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak.
 
Kupanın 5. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
 
Yarın:
 
12.00 Boluspor-Kayserispor (Bolu Atatürk)
12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor (Erzincan 13 Şubat)
14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (İnegöl İlçe)
16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (Konya Büyükşehir Belediye)
17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.45 Elazığspor-Galatasaray (Elazığ Atatürk)
 
18 Ocak Çarşamba:
 
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (Adnan Menderes)
16.00 Göztepe-Sivasspor (Bornova)
18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)
 
19 Ocak Perşembe:
 
13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)
16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (Stadı henüz açıklanmadı)
18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (Vodafone Arena)
20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

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