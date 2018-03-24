Zlatan Ibrahimovic: Beckham bana LA Galax'ye gitmemi söyledi

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, transferin detaylarını anlattı ve yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''BECKHAM İLE KONUŞTUM VE...''

LA Galaxy'e transfer olurken David Beckham ile konuştuğunu ve görüş aldığını belirten Ibrahimovic, ''PSG'de oynarken David Beckham ile tanışmıştım. Los Angeles Galaxy hakkında konuşuyordu. Amerika'da oynama tecrübesi yaşamıştı ve söyledikleri hep olumlu şeylerdi. Beckham ile konuştuğumda bana Amerika'ya gitmelisin, oradaki her şey fantastik dedi. Karar aşamasında bu sözleri duymak beni mutlu etti. Bence Amerika'ya gelmem bir kader.'' dedi.

''İLK KEZ ŞEKER VERDİĞİNİZ KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUM''

Oynamak için sabırsızlandığını söyleyen 36 yaşındaki forvet, ''LA Galaxy'e gitme kararı aldım çünkü benim için en doğru karar buydu. Verebileceğim çok şey var. Oynamak için sabırsızlanıyorum. İlk kez şeker verdiğiniz küçük bir çocuk gibiyim ve o şekeri her zaman ararım. İhtiyacım olan şey bu. Oynamaya ihtiyacım var ve oynamak istiyorum. Oynamaya açım, uzun süredir sahada değilim.'' sözlerini kullandı.

''İSTERSEM ORADA DA OYNARIM''

Dünya Kupası'nda olabileceğinin sinyallerini bir kez daha veren İsveçli yıldız, ''20 yıl boyunca dünyanın en büyük kulüplerinde, en iyi oyuncularıyla oynadım ve artık başka bir kıtayı deneme vakti geldi. Ben Zlatan'ım. Eğer İsveç formasıyla Dünya Kupası'nda oynamak istersem orada da oynarım.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)