Zlatan Ibrahimovic: Hayvan gibiyim
Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, ilginç açıklamalarda bulundu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ta forma giyen Zlatan İbrahimovic, hayvan gibi olduğunu söyledi.
İsveçli oyuncu takımın menajeri Jose Mourinho'ya teşekkür ederek kendisini hayvan gibi fit durumda tuttuğunu söyledi.
Konuyla ilgili konuşan 35 yaşındaki golcü oyuncu, "Kendimi çok iyi hissediyorum, Mourinho'ya teşekkür ederim. Buraya geldiğimden beri bana özel program hazırlayarak fit kalmamı sağladı" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Manchester United formasıyla 28 maça çıkan Ibrahimovic, 18 gole imza attı.
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