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Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi feshedildi

Manchester United ile sözleşmesini fesh eden İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımının bir hafta içinde açıklanacağı belirtildi.

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Sakatlığı nedeniyle bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Zlatan Ibrahimovic, Manchester Unitedile yollarını ayırdı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini feshetti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği bilgisi paylaşılırken, kulübe katkılarından dolayı İsveçli oyuncuya teşekkür edildi.

Ibrahimovic'in MLS takımlarından Los Angeles Galaxy takımıyla görüştüğü ve transferin imza aşamasına geldiği kaydedildi. Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Ibra'nın sezon sonu gelmeden İsveçli yıldızın Amerika'ya transfer olmasına izin verdiği iddia edildi. 36 yaşındaki forvetin Los Angeles ekibiyle her konuda anlaştığı ve transferin bir hafta içinde netlik kazanacağı belirtildi.

MANU VEDA ETTİ

Manchester United, bu gelişmelerin ardından ilginç bir mesaj verdi. Manchester United TV için çekilen Tweet Mates programında Zlatan Ibrahimovic'e yer verildi. Man. United'ın resmi twitter hesabından da ''Zlatan Ibrahimovic ile son Tweet Mates buluşmamız. Arkanıza yaslanın ve keyfini çıkarın'' mesajı paylaşıldı.

(Sporx)

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