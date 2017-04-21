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Anderlecht maçında sakatlanan Ibrahimovic 8-9 ay sahalardan uzak kalacak

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali rövanş mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Zlatan Ibrahimovic'ten Manchester United'a kötü haber geldi. Zlatan Ibrahimovic'in 8-9 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

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Sakatlanan Zlatan Ibrahimovic'ten Manchester United'a kötü haber! UEFA Avrupa Ligi'nde Old Trafford'da Anderlecht ile karşı karşıya gelen Manchester United'da Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı moralleri bozdu.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Zlatan Ibrahimovic sağ çapraz bağlarından ciddi şekilde yaralanması sebebiyle sahalardan 8-9 ay uzak kalacak.

Jose Mourinho'nun, kulübün sağlık ekibinden son bilgileri aldığı ve İsveçli golcünün en erken sahalara Ocak 2018'de dönebileceği kaydedildi.

Sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic, bu sezon 46 maçta 28 gol attı.

İLK AÇIKLAMA MOURINHO'DAN GELDİ!

"Net konuşmak için öncelikle Ibrahimovic ve Rojo'nun sağlık kontrolü sonuçlarını beklememiz gerekiyor ama hislerim bu konuda hiç iyi değil. İyimser olmak isterim ama değilim."

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