Zlatko Junuzovic Trabzonspor'a haber gönderdi

Bordo-mavili takımın geçtiğimiz transfer sezonu içerisinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Werder Bremen'in Avusturyalı futbolcusu Zlatko Junuzovic'in, transferinin gerçekleşmemesinden dolayı pişman olduğu iddia edildi. Oyuncunun menajerinin de Trabzonsporlu yöneticiler ile yeniden görüşme için randevu talep ettiği ve "Sezon sonunda oyuncumuz serbest kalacak eğer kendisini istiyorsanız, şimdiden masaya oturmalıyız" dediği öğrenildi. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 1 lig maçında 27 dakika oynayan 30 yaşındaki 10 numaranın transferiyle ilgili olarak Başkan Muharrem Usta'nın teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapacağı ve ardından kararını vereceği belirtildi.

59 GOL ATTI, 110 ASİST YAPTI

Bonservis bedeli ödenmeden Junuzovic gibi bir oyuncunun transfer edilmesi fikrine sıcak bakan Başkan Usta'nın, bu konuda elini çabuk tutarak, sezon sonu için devre arasında imza attırmayı planladığı da ifade edildi. Daha önce Karnten, Wien ve Grazer takımlarında forma giyen Avusturyalı futbolcu kulüp kariyerinde 422 resmi maçta 59 gol, 110 asist üretti. Junuzovic'in milli takım karnesi ise 55 karşılaşmada 7 gol şeklinde. Oldukça süratli oynayan Junuzovic kolay faul alması ile dikkat çekiyor. Boşnak asıllı Avusturyalı oyuncu geçen sezon 30 maçta 4 gol attı, 10 asist yaptı.

Zlatko Junuzovic KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Eylul 1987

Doğum yeri: Avusturya

Boy: 1.72

Mevki: 10 numara

PROFESYONEL KARİYERİ

Yıl Takım Maç Gol

2005-07 Grazer AK 79 10

2007-09 A. Karnten 58 4

2009-12 A. Wien 112 25

2012- W. Bremen 173 20

(Fotomaç)