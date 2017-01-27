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100 milyon yıllık böcek bulundu

Amerika’daki Oregon Eyalet Üniversitesinden bir grup araştırmacı, kehribar içinde korunmuş, üçgen kafalı –sık sık tasvir edilen uzaylı kafası gibi- ve olağandışı özelliklere sahip olan 100 milyon yıllık bir böcek keşfettiler.

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Bitki ve hayvan yaşam formları konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından olan ve bir kehribar içinde bu böceği keşfeden OSU Bilim Kolejinden emekli böcekbilimci Profesör George Poinar, bu böcekte bildiği diğer türlerle uyuşmayan birkaç özellik olduğunu öne sürdü. Poinar ayrıca daha önce asla böyle bir şeyle karşılaşmadığını ve böcek dünyasında bu keşfin benzersiz olduğunu belirtti.

Küçük ve kanatsız bu dişi böcek muhtemelen ağaçların kabuğundaki çatlaklarda yaşıyordu ve solucanlar ile mantarlarla besleniyordu. Poinar’a göre böceğin şişkin gözlere sahip üçgen biçimli bir kafasının olması en ilginç olanıydı. Bu durum böceği bilinen diğer türlerden farklı bir sınıfa koyar ve bu türe kafasını yana çevirerek yaklaşık 180 derece görme olanağı verir. Bilim insanlarına göre ise böceğin boynunda yırtıcıları püskürtmek için kimyasal salgı bezleri vardır.

Muhtemelen hem etçil hem de otçul olan bu böceğin ayrıca uzun, dar ve düz bir vücudu ile uzun ince bacakları var. 

Bilim insanlarına göre 100 milyon yıl önce böceğin Burma (Myanmar) ormanlarında yaşamasına elverişli bir ortam vardı. Fakat bilinmeyen sebeplerden ötürü bu tür ortadan kayboldu. Öncelikli yaşam alanlarının yok olması bu konuda muhtemel bir olasılıktır. 

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