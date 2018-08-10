13,5 milyar TL’lik SSİK’in şifreleri: Atak daha güçlü olacak

Açıklamada “ ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Atak helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması ifadesinde mevcut T-129 Atak Helikopteri kastediliyor. Bu yeteneğin ATAK'ın kalkış ağırlığının arttırılması olduğu öğrenildi. Böylelikle aslında ATAK'ın motorunun güçlendirilmesi programa alınmış oldu. ATAK motoru güçlendiği zaman helikopter daha çok faydalı yük veya mühimmat ile daha uzun süre uçabilir hale gelecek ki bu da operasyonel yetkinliğin arttırılması anlamına geliyor.

Yeni İHA sistemleri” ifadesinde yeni İHA ve SİHA tedarik kararları yer alıyor. Bu platformların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi altı adet ANKA sistemi olduğu öğrenildi. Açıklamada yer alan hava araçlarına yönelik ifade ile Atak modernizasyon ve İHA tedarik dışında mevcut platformlara yönelik lojistik destek kararı alındığı açıklanmış oldu.

Yeni bir sistem tedariki kararı alınmadı. Açıklamada yer alan “karıştırıcı sistemler”den sırt tipi ve araç tipi jammerlara yönelik tedarik kararı ifade ediliyor. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan toplam jammer sayısı artacak. Komuta Kontrol Sistemi modernizasyonu ifadesi Kara Kuvvetlerinin Komuta Kontrol Bilgi Sistemlerine yönelik altyapı modernizasyon kararı için kullanıldı. Radara ilişkin kararda mevcut radarların modernizasyonuna ifade ediliyor.

SSİK'te Deniz platformları da ele alındı. Bunların başında MİLGEM'in İ sınıfı versiyonunda dört adet korvetin inşaa konusu geliyor. Bu konuda bir tedarik kararı alınmadı. Diğer yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı için deniz araçlarının çeşitlendirilmesine karar verildi. Bu nedenle bazı su üstü araçların tedariki görüşüldü ancak tedarik kararı alınmadı.

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) projesi de görüşüldü ancak edinilen bilgilere göre tedarik karar alınmadı.

(C4Defence)