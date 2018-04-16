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160 adet KİRPİ'ye Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi entegrasyonu tamamlandı

TSK envanterinde bulunan tank ve zırhlı araçların çukur imla haklı tanksavar roketlerine karşı beka yeteneğini artırmak maksadıyla mevcut araç yapısına uygulanabilecek özelliklerde ROKETSAN tarafından geliştirilen Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh, 160 adet zırhlı KİRPİ araca entegre edildi.

  • star.com.tr
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Kafes zırh sayesinde, RPG (Rocket Propelled Grenade) tarzı silahlarla ateş altına alınarak zarar verilmeye çalışılan zırhlı araçlarımız ve askerlerimiz görevlerini daha güvenli bir şekilde icra edebilecek.
 
 
Çukur imla mantığı ile çalışan mühimmatlar esnek katmanlı kafes zırh’a çarparak deforme olur, deforme olan başlık tam olarak görevini yerine getiremez ve yüksek enerjili jet dağılarak delme kapasitesini büyük ölçüde kaybeder.
 
 
2016’nın başlarında Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın teklif için çağrı dosyası yayınladığı Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi Projesi çerçevesinde çalışmalarına başlayan ROKETSAN, bazı zırhlı araçlarda ilk uygulamalarını tamamladı.
 

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