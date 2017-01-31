2017 Sony Xperia XA2'nin görüntüleri sızdırıldı

Sony Xperia XA2 modeline ait olduğu öne sürülen G3121 kodlu akıllı telefonun görüntüleri bir video ile sızdırıldı. Telefonun ismi henüz netlik kazanmadıysa da G3121 adıyla üretilen akıllı telefonun Dünya Mobil Kongresi 2017 etkinliğinde duyurulması bekleniyordu. Video aracılığıyla Sony’nin yeni akıllı telefonunun görüntülerinin sızdırılması üzerine Sony’den konuyla alakalı olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmedi. Yani Sony, videodaki görüntülerin Sony XA2’ye ait olduğunu ne doğruladı ne de yalanladı.

Resmi olarak ismi belirlenmese de Sony Xperia XA2 olarak duyurulması beklenen telefonun özelliklerine bakacak olursak, telefon MediaTek Helio P20 işlemcinin yanı sıra 23 mp arka ve 16 mp ön kameraya sahip. İki model olarak piyasaya sürülmesi beklenen telefonun büyük ekranlı olanı 5.2 inç ekran, 4 GB RAM ve 46 GB depolama alanına sahip iken ,küçük ekranlı olan model 5 inç ekran, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olacak.

Sızdırılan görüntülerdeki akıllı telefonun Sony’nin Xperia serisinin geleneksel görüntüsüne benzerliği dikkat çekerken, Xperia XA modelinin de sızdırılan görüntülerdeki telefona çok benzer oluşu, videodaki akıllı telefonun Xperia XA2 olma olasılığını güçlendiriyor.

İşte görüntülerin sızdırıldığı o video: