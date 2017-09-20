2018 model iPhone’lar hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın biyometrik teknolojilerin geleceğiyle ilgili paylaştı. 2018 yılında satışa sunulacak iPhone modellerini analiz eden Kuo, ekran altındaki parmak izi teknolojisinin Apple için teknolojik bir engel oluşturduğunu ve şirketin yüz tanıma teknolojisi Face ID’ye daha fazla yatırım yapmasının muhtemel olduğunu açıkladı.
Kuo’ya göre iPhone X’teki Face ID teknolojisi kullanıcılar tarafından benimsenirse, Apple bu teknolojiyi diğer tüm cihazlara da getirecek. Eğer Apple bu konuda başarısız olursa şirketin Touch ID teknolojisini ekrana entegre etmek için tüm çalışmalarına yeniden hız vereceği söyleniyor. Raporda True Depth kameranın çok sayıda yenilikçi uygulamanın geliştirilmesine izin vereceği ve bunlardan en önemlisinin de Face ID teknolojisi olduğu belirtiliyor. Kuo’nun paylaştığı bilgilere bakılırsa Apple’ın parmak izi sensörünü geri getirip getirmeyeceği Face ID’nin başarısına bağlı.
Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre Apple’ın parmak izi sensörünü önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek iPhone modellerine getirme ihtimali bulunuyor.
Ancak Apple’ın bunu gerçekleştirebilmesi için parmak izi sensörünü ekrana entegre etmesi gerekiyor. (LOG)
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