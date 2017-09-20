2018 model iPhone’lar hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Kuo’ya göre iPhone X’teki Face ID teknolojisi kullanıcılar tarafından benimsenirse, Apple bu teknolojiyi diğer tüm cihazlara da getirecek. Eğer Apple bu konuda başarısız olursa şirketin Touch ID teknolojisini ekrana entegre etmek için tüm çalışmalarına yeniden hız vereceği söyleniyor. Raporda True Depth kameranın çok sayıda yenilikçi uygulamanın geliştirilmesine izin vereceği ve bunlardan en önemlisinin de Face ID teknolojisi olduğu belirtiliyor. Kuo’nun paylaştığı bilgilere bakılırsa Apple’ın parmak izi sensörünü geri getirip getirmeyeceği Face ID’nin başarısına bağlı.

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre Apple’ın parmak izi sensörünü önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek iPhone modellerine getirme ihtimali bulunuyor.

Ancak Apple’ın bunu gerçekleştirebilmesi için parmak izi sensörünü ekrana entegre etmesi gerekiyor. (LOG)