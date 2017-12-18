2018’de hangi trend sosyal medya pazarlamasına damgasını vuracak?

Crovu, sosyal medya pazarlaması alanında 2018 yılına damgasını vuracak trendi açıkladı.

Influencer marketing, yani fenomen odaklı pazarlamanın yükselişi

User generated content, yani kullanıcıların ürettiği içerikler önemini arttıracak. İnternet trendlerine damgasını vuran bu durumun anlamı, ‘sosyal medya fenomenleri’ odaklı pazarlamanın yani influencer marketingin de yükselişini sürdüreceği. Şu an onlarca influencer marketing ajansı var ve markaların ürün ve hizmetlerini, fenomenler aracılığı ile duyuruyorlar. Özellikle Instagram ve Twitter’da yüksek takipçili kullanıcılar bu model içerisinde ve ciddi gelir elde edebiliyorlar.

Markaların en çok iş birliği yaptığı mecralar: Youtube yine markaların gözdesi!

Sosyal medya trendlerine yön veren bir yapı ortaya çıkaran Youtube, influencer marketing alanında ön planda. Vlog videoları ile milyonlarca izleyiciye ulaşan Youtuberlar, markaların gözdesi olmayı sürdürecek. Özellikle kadın ürünleri odaklı markaların Instagram ile birlikte en gözde hedefi Youtube.

Instagram’ın dinamiklerine ayak uydurarak popülerliği yakalamak

2016’da belki adından en çok söz ettiren platform Instagram. Facebook tarafından satın alındığında daha kapalı bir konsepte sahip olan uygulama, şu an story özelliği ve mesajlaşma yönü ile Facebook’a kafa tutar noktada. Fenomenler ve marka iş birliğinin en yoğun görüldüğü yerlerden birisi de Instagram. Eğer Instagram’da yüz binlerce takipçiye ulaşıyorsanız, muhtemelen siz de markaların ya da influencer marketing ajanslarının radarına girmişsiniz demektir!

Twitter cazibesini yitirmiyor

Rakipleri kadar kitlesel bir kullanıcısı olmasa da, Twitter hala internetin trendlerini belirleyen adreslerden. Twitter fenomenleri ile markalar, kampanyaları ya da ürünleri duyurmak adına viral reklam çalışmalarını hala sürdürüyor. 2018’de Twitter da bu anlamda en çok tercih edilecek yerlerden olacak diyebiliriz.