ABD Senatosu Apple'ın Face ID teknolojisini güvenlik konusunda sorguluyor

Apple, 12 Eylül'de düzenlediği etkinlikte, 10. yıla özel iPhone X ve Touch ID yerine cihazda yer alacak Face ID teknolojisini kullanıcılara duyurdu. Bundan sonra ise pek çok insan kişisel güvenlik ve gizlilik konusunda endişeye düştü. Face ID ile ilgili olarak Edward Snowded, yüz taramayı normalleştirdiğini ifade ederek kesinlikle kötü amaçlarla kullanılacak bir teknoloji olduğunu belirtmişti. ABD Senato'sundan Senatör Al Franken de Face ID'den duyduğu endişenin giderilmesi için Apple CEO'su Tim Cook'a mektup yazdı.

Cupertino, daha önce açıklama yaparken Face ID ayrıntılarının telefonun kendisinde olacağını belirtti. Ancak Franken, Apple'ın veya üçüncü bir tarafın bu verileri uzaktan veya birine fiziksel erişim yoluyla (veya sonra kaydetmenin) şu anda mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyor. Apple'ın, teknolojinin maskeler ve fotoğraflar tarafından kandırılamayacağından emin olmak için attığı tüm adımları bilmek istiyor. Apple'ın Face ID algoritmasını yetiştirmek için kullandığı bir milyar yüz görüntüsünün nereden geldiğini soruyor ve Apple'ın müşterilerin faceprint'lerini başka bir amaçla kullanmayacağına dair güvence istiyor.

Daha da önemlisi, Franken, Apple'ın Face ID verilerini talep eden kolluk taleplerine nasıl cevap vereceğini bilmek istiyor. Geçerli bir soru, çünkü Apple, Google ve diğer teknoloji iddialarının çok fazla hükümet tarafından bilgi talebinde bulunduğu gizli değil. Apple, geçen yıl San Bernardino olayında iPhone 5C'yi açmayı reddettiğinde Adalet Bakanlığı'na karşı savaş verdi. Sonuçta, teknoloji devinin girdisine ihtiyaç duyulmadı. FBI, Cupertino'yu ikna etmekten vazgeçti ve cihazı bir üçüncü parti sağlayıcıdan yaklaşık bir milyon için kilidini açmak için bir araç satın aldı.

Güvenlikle ilgili sorulara ek olarak Franken, Apple'a "sisteminin ırk, cinsiyet ve yaş açısından çeşitli yüz yüze eğitim görmüş" olduğundan emin olmak için hangi adımları attığını soruyor. Bildiğiniz gibi, yüz tanıma sistemleri hala mükemmel değil ve sıklıkla POC'nin yüzlerini tanıma sorunları var. Franken, 13 Ekim'e kadar tüm bu soruları cevaplanmasını umuyor. Cevap verip vermem ise Apple'ın elinde. (Milliyet)