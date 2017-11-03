ABD'de iPhone X satışı başladı

Apple'ın ilk iPhone modelinin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından piyasaya sunulan iPhone X'e müşteri talebi yoğun oldu.

New York'un ünlü "Fifth Avenue" caddesindeki Apple Store'un önündeki binlerce kişi, mağazanın yerel saatle 08.00'de (TSİ 15.00) açılmasını bekledi.

Yüzlerce kişi dün geceden mağazanın önünde sıraya geçtiklerini belirtirken, müşterilerden bir çoğu geceyi getirdikleri sandalyeler üzerinde veya uyku tulumlarıyla kartonların üzerinde uyuyarak geçirdiklerini dile getirdi.

Mağazanın açılmasıyla içeri alınmaya başlanan müşteriler, Apple müşteri temsilcileri ve satış elemanları tarafından alkışlanarak içeri alındı.

En pahalı iPhone

Apple'ın iPhone X modeli, şirketin şu ana kadar piyasaya sürülen en pahalı akıllı telefonu olarak öne çıkıyor.

Ön ekrandaki fiziksel ana menü tuşunun kaldırıldığı ve ön yüzeyinin neredeyse tamamının 5,8 inch (14,7 cm) ekranla kaplı olduğu iPhone X, "FaceID" (yüz tanıma), kablosuz şarj edilebilme özelliklerine ve 12 megapiksel dual arka kameraya sahip.

iPhone X'in 64 GB'lık modeli 999 dolardan (3 bin 867 Türk lirası), 256 GB'lık modeli de bin 150 dolardan (4 bin 451 Türk lirası) satışa sunuluyor.

300'den fazla iPhone X çalındı

Bu arada, ABD'nin San Francisco şehrinde iPhone X yüklü bir UPS posta aracının soyulduğu bildirildi.

Yerel haber kaynaklarına göre, aracın içerisinde ön sipariş veren müşterilere götürülen 300'den fazla iPhone X'in çalındığı belirtildi. Yetkililer, çalınan malların değerinin yaklaşık 370 bin doları (1 milyon 432 bin TL) bulduğunu ifade etti.