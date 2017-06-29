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ABD’den başarısız füze denemesi

ABD’nin son bir ay içerisinde ikincisini gerçekleştirdiği orta menzilli balistik füze önleme testinin başarısız olduğu bildirildi.

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ABD Füze Savunma Ajansı’ndan yapılan açıklamada, çarşamba günü saat 19.20’de Pasifik Okyanusunda bulunan USS John Paul Jones güdümlü füze destroyerinden fırlatılan füzeyi önlemek üzere Hawaii test merkezinden fırlatılan orta menzilli balistik füze ile önleme testi yapıldığı ifade edildi.
 
Planlanan önlemenin gerçekleşmediği belirtilen açıklamada, hem balistik füzenin hem de SM-3Block IIA adlı önleme füzesinin denize düştüğü kaydedildi.
 
SM-3 Block IIA füzesinin, ABD ve Japonya tarafından orta menzilli füzelere karşı savunma amaçlı geliştirildiği belirtilen açıklamada, füzenin iki ülke tarafından da henüz sahaya indirilmediğini bildirildi.
 
ABD geçen ay bu füzenin benzerini test etmiş ve Marshall adalarından fırlatılan balistik kapasiteli bir füzeyi Venderberg’den fırlatılan önleme füzesiyle Pasifik Okyanusu’nda vurmuştu. (Savunma ve Teknoloji)

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