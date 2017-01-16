Adli Bilimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, bilim adamları ile güvenlik güçlerini bir araya getiren "Terörle Mücadele Akademisi"nin kurulması halinde Türkiye'de terörün sona erdirileceğini savundu.

Hancı, "Terörle Mücadele Akademisi" önerisine ilişkin, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında polis ekipleri ile bilim adamlarının yer aldığı bilim kurulunun ortak çalışmalarının çok faydalı sonuçlar verdiğini anlattı. Benzer bir yapının güvenlik güçleri ile bilim adamlarını bir araya getiren bir akademiyle oluşturulabileceğini kaydeden Hancı, bu şekilde yeni bir terörle mücadele konsepti oluşturulabileceğini belirtti.

"Bir terörle mücadele konsepti oluşmak zorunda"

Hancı, kurulması halinde geniş bir alanda hizmet vermesini önerdikleri akademinin Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlığa bağlanarak sağlam bir yapıya kavuşturulabileceği değerlendirmesini yaparak şunları kaydetti:

"Terörle mücadeleyi alanda silahla, alın teriyle, kanıyla sürdüren kişilerle, bu alanda beynini zorlayan bilimsel çalışmalar yapan kişileri 'Terörle Mücadele Akademisi'nde bir araya getirmeliyiz. Çünkü beyin ve kalp bir arada olunca çok daha etkili olur. Pratik olarak bu işin içinde olup teorik olarak bilimsel çalışmalar yapan iki grubu bir araya getirmek zorundayız. Bunların bir araya gelmesiyle de ülkemizde bir terörle mücadele konsepti oluşmak zorunda."

"Terörle Mücadele Akademisi"nin liyakat sistemine uyularak kurulması gerektiğini belirten Hancı, akademide görev alması önerilen uzmanların teoloji, güvenlik bilimleri, yöneylem, jeostrateji, adli beden dili, narkoterör, siberterör, algı operasyonu gibi birçok alanı kapsayacak şekilde çalışmalarını yürütebileceğini ifade etti.

İtirafçılardan alınan bilgilerle algı operasyonu

Kurulmasını önerdikleri akademide çalışmaların, uzmanlar ile sahada görevli polislerin karşılıklı fikir alışverişiyle yürütülebileceğini anlatan Hancı, "Bu akademi, ülkenin terörle mücadele konseptini oluşturacak, pratikte çalışan ile bilim adamlarını bir araya getirerek, daha etkin, sonuca odaklı eylemlerin ve operasyonların olmasını sağlamalı. Akademi, bilim adamları ile sahada çalışan askerimizin, polisimizin bir araya gelerek organize ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamalı. İtirafçı olan teröristlerden aldığımız bilgiler ile algı operasyonları yürüteceğiz. Artık algı operasyonlarına sadece karşı koymayacağız. Biz de kendimiz için olumlu yönde algı operasyonları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bilim ordusunu oluşturması gerekliliğine vurgu yapan Hancı, "Gerçek samimiyetle bu iş yapılır, işin ehli olan kişiler getirilir ve hiçbir müdahale edilmezse, terörü Allah'ın izniyle hallederiz." dedi.

Akademi ile devletin psikolojik operasyon gücü olmayı, devletin yaptıklarını halka anlatmayı hedeflediklerini belirten Hancı, "Devlet şu an mücadele etmekten koşmaktan nefes alamıyor ki, bunu yapsın. Bu akademi, olumlu anlamda devletin psikolojik operasyonlarına da destek verecek." ifadelerini kullandı.