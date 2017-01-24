AirPods bağlantı problemleri yaşıyor

Özellikle uzak mesafeden bile sorunsuzca iPhone’a bağlanabilmesiyle dikkatleri üzerine çeken kulaklık, görünüşe göre bağlanabilirlikle ilgili bir sorun yaşamaya başlamış durumda. Apple’ın kendi forumlarında ve diğer bazı sitelerin forumlarında cihazın bağlantısının kendi kendine kesildiği yönünde kullanıcı yorumları yapılıyor.

Forumlarda yer alan iddialara göre AirPods’un bağlantısı telefon görüşmeleri sırasında kesilebiliyor. Bağlantı kesildiğinde görüşme sesi telefondan verilmeye başlıyor ve kısa süre sonra ses yeniden kulaklığa geliyor. Çok kısa süreli sorunlar yaşansa da bu durumun görüşmeleri kesintiye uğrattığı ve rahatsız edici olduğu ifade ediliyor.

Sorunla ilgili dikkat çeken bir durum ise her cihazda yaşanmıyor oluşu. Söylenenlere göre şimdiye kadar iPhone 6s’lerde bu soruna rastlanmış durumda. Daha önce iPhone 6s kullanan ve sonrasında iPhone 7’ye terfi eden kullanıcılar, geçişin ardından bir daha sorun yaşamadıklarını ifade ediyor.

Eğer AirPods ile birlikte Apple Watch veya diğer bir bluetooth cihaz iPhone’a bağlıysa söz konusu sorunun ortaya çıktığı belirtiliyor. Kulaklığı veya telefonu yeniden başlatmanın soruna çözüm olmadığı belirtilirken konuyla ilgili Apple’ın açıklamasını beklemekten başka çare görünmüyor.

Apple’ın konuyla ilgili araştırmalara başladığı da söylenenler arasında yer alıyor. Son olarak; testini yayınladığımız ve aktif olarak kullanmaya devam ettiğimiz AirPods kulaklıklarımız ile söz konusu sorunları yaşamadığımızı da belirtelim.