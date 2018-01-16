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Akıllı telefonu az kullanan öğrenciler daha başarılı

Belçika'da iki üniversitenin yaptığı araştırma, akıllı telefon bağımlılığının öğrencilerin akademik başarısını düşürdüğünü ortaya koydu.

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Belçika'da iki Flaman üniversitesinin yaptığı araştırmada, öğrencilerde akıllı telefon bağımlılığının akademik başarıyı düşürdüğü tespit edildi.
 
Ghent ve Anvers üniversiteleri araştırmacıları, ekonomi ve sosyal bilimler bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 700 birinci sınıf öğrencisinin sınav dönemlerinde akıllı telefon kullanma sıklığını incelemedi.
 
Öğrenciler her derste ortala 3 kere telefon kullanıyor
Araştırmada, öğrencilerin her derste ortalama 3, çalışma sırasında ise saat başı 2 kere akıllı telefonunu kullandığı belirlendi.
 
Bu ortalamanın üstünde telefonun kullanan öğrencilerin sınav notlarının, diğer öğrencilere kıyasla yaklaşık 20 puan daha düşük olduğu görüldü.
 
Ortalama aralıkta ya da daha az telefon kullanan öğrencilerin sınavlardan geçme oranı yüzde 70 civarındayken ortalamanın üstünde telefon kullanan öğrencilerin geçme oranı yüzde 60,6 olarak belirlendi.
 
Araştırmaya katkı sağlayan Ghent Üniversitesi uzmanı Simon Amez, "Öğrenciler, akıllı telefonlarını daha çok eğlence için kullanıyor. Ders ve eğlence arasında sıklıkla gidip gelmek ise zihinsel yük ve verimsizliğe yol açıyor." dedi.

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