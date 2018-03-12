AKKOR sistemi bu yıl teslim edilecek

2017 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayınlayan ASELSAN, 2018 yılı içerisinde teslimatı yapılacak projeler arasında AKKOR Aktif Koruma Sistemi’ne de yer verdi. Proje hakkında bilgi veren dokümanda yakın mesafeden atılan RPG ve Anti-Tank güdümlü mermilerin yüksek doğrulukla tespit ve takibini gerçekleştirmek üzere Fiziksel İmha Radarı geliştirme çalışmalarına devam edildiği bilgisi verildi. Raporda 2018 yılı içerisinde teslimatı yapılması planlanan ve üzerinde çalışmaların devam ettiği ürünlere yer verilirken AKKOR Projesine de yer verildi.

(C4Defence)