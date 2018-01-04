Almanya'dan Facebook'a yaptırım tehdidi

Almanya'da Federal Kartel Dairesi, sosyal paylaşım platformu Facebook'un pazardaki rekabet gücünü kötüye kullandığı zannı nedeniyle yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada şirketin kişisel verileri toplama ve kullanma biçimine eleştirel baktıklarını belirterek, ''Kullanıcıların doğrudan onayı olmaksızın verilerin üçüncü kaynaklar tarafından toplanmasını ve kullanılmasını yasaklamamız gerekebilir'' dedi.

Facebook kullanıcılarının, verilerinin üçüncü kaynaklar tarafından da kitlesel şekilde toplandığı konusunda pek bilgi sahibi olmadığı, hatta pek çoğunun bundan haberdar bile olmadığı eleştirisinde bulunan Mundt, Facebook'un devasa miktarlarda kişisel veriye sahip olduğunu belirterek, "Facebook'un da yasa ve kurallara riayet etmesi gerekiyor. Rekabet hukuku bir şirketin pazardaki gücünü suistimal etmesine izin vermez" diye konuştu.

Federal Kartel Dairesi, özellikle Facebook hesabı ile bağlantılı kullanılan WhatsApp ya da Instagram gibi platformların yanı sıra bazı internet sayfaları ve uygulamalar tarafından kullanıcı verilerinin toplanmasını da sorunlu alanlar olarak görüyor.

"FACEBOOK'UN TEPKİSİNE GÖRE KARAR VERİLECEK"

Andreas Mundt, şimdi bu eleştirilere Facebook'un nasıl tepki göstereceğini beklediklerini ve Kartel Dairesi'nin bu tepkiye göre hareket edeceğini söyledi.

Mundt ''Belki Facebook bazı çözüm önerileri getirir ve başka türlü hareket etmeyi ilke edinir ya da duruma göre kullanıcıların onayı olmaksızın verilerinin üçüncü kaynaklarca kullanılmasının yasaklanması gerekebilir'' ifadelerini kullandı.

Kartel Dairesi'nin Aralık ayına dair geçici değerlendirmesine göre Facebook'un Almanya'daki sosyal ağlar pazarına hakim konumunda. Daire, kullanıcıların "Facebook'u ya tüm paketi kabul etme ya da hiç kullanmama arasında seçim yapmaya zorladığına" dikkat çekiyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada ise Kartel Dairesi'nin değerlendirmelerinin muğlak olduğunu belirterek, Facabook'un Almanya'da seviliyor oluşunun otomatik olarak pazarda hakim konumda olduğu anlamına gelmediğini savundu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, şirket Almanya'daki kullanıcıların da dünyanın diğer her yerindeki kullanıcılar gibi Facebook'un da aralarında olduğu birçok alternatif arasından seçme imkanlarının bulunduğunu vurguladı. Facebook Kartel Dairesi ile işbirliği yapacağını da bildirdi.