Almanya'dan Milli T-625 helikopteri itirafı: Türkiye Batı'ya bağımsızlığını ilan etti Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı sağlam adımlar, ülkeyi bir anda helikopter motoru bile yapabilecek seviyeye yükseltti. Özellikle son birkaç yıl içindeki bu atılım Almanları şaşırttı.