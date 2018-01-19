Altay için mayın temizleme görevi

SSM, çalışmayı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yürütecek.

Proje, "Mekanik Geçit Açma Sistemi (MEGAS) ile anti-tank ve anti-personel mayınlarını yerinden söküp geçit dışına atabilen, Roketle Sevk Edilen Hat İmla Hakkı (RSHİH) ile antitank ve anti-personel mayınlarını patlatmak suretiyle belirli ebatlarda geçit açabilen, Manyetik Etkiyle Geçit Açma Sistemi (MSÜ) ile manyetik fünyeli mayınları patlatabilen, Temizlenmiş Geçiş İşaretleme Sistemi (TEGİS) ile mayınlı sahada açtığı geçidi işaretleyebilen" paletli bir sistemin geliştirilmesini ön görüyor.

Mayın temizleme araçlarının, çalışma prensipleri gereği yüksek güçte motora sahip olması ve yüksek koruma sağlaması isteniyor.

Görselde Alman Leopard tankının mayın temizleme görevine uygun versiyonu yer alıyor.

OTOKAR, 2017 IDEF'e Altay tankının meskun mahale müdahele için geliştirrdiği "asimetrik harp" versiyonu ile katılmıştı. (C4Defence)