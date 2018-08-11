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Amazonlar'da kuraklık karbon emilimini tersine çeviriyor

Yağmur ormanları, 2005 yılındaki kuraklığı takip eden 3 yıl içinde yılda ortalama 270 milyon ton ilave karbon açığa çıkardı.

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Bilim adamları, Amazon yağmur ormanlarında yaşanan dönemsel kuraklıkların karbon emilimini tersine çevirdiğini bildirdi.
 
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Jet Itki Laboratuvarında çalışan uluslararası araştırma ekibi Amazon Ormanları'nda 2005 yılındaki kuraklığa dair yaptıkları çalışmada, Amazon havzasının kuraklığı takip eden 3 yıl içinde yılda ortalama 270 milyon ton ilave karbon açığa çıkardığını belirledi.
 
Yeryüzünün "karbon deposu" olarak anılan, dünyadaki fosil yakıt emisyonlarının 10'da 1'ini emen yağmur ormanlarının bu işlevinin kurak dönemlerde tersine döndüğü ve bunun büyük miktarda karbonun açığa çıkmasına yol açtığı belirtildi.
 
Kuraklık periyotlarının yaşandığı 2010 ve 2015'te de toparlanma aşamasında karbon emiliminin azaldığı ifade edildi.
 
Bilim adamları benzer kuraklık dönemlerinin artması halinde Amazonların yağmur ormanı olmaktan çıkıp kuru tropik ormana dönüşmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.
 
Araştırmaya önderlik eden NASA uzmanı Sassan Saatchi, "Ekosistem bu ısınma ve periyodik kuraklık vakalarına karşı o kadar duyarlı hale geldi ki, bunların şiddetine ve kapladığı alana bağlı olarak karbon deposu dediğimiz şey bundan böyle karbon kaynağına dönüşebilir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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