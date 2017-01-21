Android'e 'Instant Tethering' özelliği geliyor

Teknolojinin hızla geliştiği şu günlerde telefonlar artık sadece arama yapmaktan çok daha fazla işlev yerine getirir oldular.

Öyle ki birçoğumuz artık bir bilgisayara bile ihtiyaç duymadan çoğu işini akıllı telefonu üzerinden halledebiliyor.

Bu gelişimde önemli bir rol oynayan ve Google tarafından geliştirilen mobil işletim sistemi Android, yeni gelecek bir güncelleme ile çok daha fazla işlevsellik kazanıyor.

Google Play Hizmetleri’nin 10.2 nolu sürümüyle gelecek bu yeni özelliğin adı "Instant Tethering" yani kabaca “Anında Bağlanma”.

Adından da anlaşılabileceği üzere bu yeni güncelleme sayesinde Android’de zaten var olan “Hotspot” yani mobil erişim noktası özelliği bambaşka bir boyut kazanıyor.

Öyle ki artık standart bir erişim noktasının ötesinde bağlı cihazlar birbiri arasında (Android olma şartıyla) iletişim kurabilecek hatta ağdan uzak kalan cihazlar Bluetooth üzerinden ağa dahil edilebilecek.

Bu yeni özellik sayesinde şarj durumu öğrenmekten, veri paylaşımına kadar birçok işlev çok kolay ve hızlı bir şekilde aynı ağ üzerinde yapılabilecek.

Elde edilen bilgilere göre şuan için bu özellik sadece Android 7.1.1 çalıştıran Nexus ve Pixel cihazlar tarafından kullanılabilir. Alt sürümlerin ise bu özellikten yararlanıp yararlanamayacağı hakkında henüz net bir bilgi yok.