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Anka İHA Elint Comint yeteneğiyle uçuş gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) tasarım ve üretimi olan ANKA insansız hava aracı yeni yeteneği ile göklerde. Anka İHA Elint Comint yeteneğiyle uçuş gerçekleştirdi. Elektronik harp ve İstihbarat görevlerini icra edebilecek.yeteneğiyle uçuş gerçekleştirdi. Elektronik harp ve İstihbarat görevlerini icra edebilecek.

  • star.com.tr
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapışan paylaşıma göre daha önce SAR Radarı, Silah ve Kamera faydalı yükleri ile uçuş gerçekleştiren ANKA yeni bir yetenek daha kazandı.
 
 
ANKA insansız hava aracı yeni kazandığı Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleriyle (ELINT VE COMINT) uçuşlarına başladı.
 

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