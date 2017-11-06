Antarktika üs parası tamam

TÜRKİYE’nin Antarktika’da üs kurma hazırlıkları kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, ikinci seferin tarihi kasımdan ocak ayına çekildi. Türkiye’nin Antarktika Anlaşması’nın imzalanmasının ardından 9 bilim insanı, ön incelemeler için ilk seyahatlerini mart ayında yapmıştı.

Türkiye’nin, Antarktika’da üs kurabilmesi için zorunlu olan şartları yerine getirmesi yolunda gerekli adımlar atıldı. 29’u danışman statüsünde 53 ülkenin bulunduğu Antarktika’da üs kurmak için bütçeden 5 milyon lira ayrıldı. İstanbul’da yapılan Antarktika Çalıştayı’nın ardından 7 üniversitenin bilim insanları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurulacak üste yapılacak bilimsel araştırmanın başlığının belirlenmesi için çalışma yaptı. Bunun tamamlanmasının ardından ikinci seyahatin Ocak 2018’de yapılması planlandı.

ULUSAL PROGRAM

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim insanlarının Türkiye’nin Antarktika için ulusal programını hazırladıklarını ve Kalkınma Bakanlığı’nın bu projeyi desteklemek için gerekli parayı sağladığını dile getirdi. Özlü, şunları söyledi: “6-7 üniversiteden bilim insanları ve bakanlığımızın temsilcileri ulusal program için çalışıyor. Seferi yapmak için paramız var. Program tamamlandıktan ve bilimsel çalışmanın konusu belirlendikten sonra yılbaşı gibi yola çıkılacağını düşünüyoruz. Ulusal program, hangi proje için çalışılacağını belirleyecek. Ön çalışmalar tamamlandı. Şimdi, nereye konuşlanacağız, üssün büyüklüğü ne olacak? İşin fizibilitesi çıkarılıyor.

Örneğin, üs kurulması planan bölgede Şili var. Bölgede bulunan ülkelerle nasıl işbirliği yapılacak? Alt yapının ortak kullanımı gibi konular var. Bunlara bakılıyor. Ulusal programda 4-5 başlık var. Türkiye, Antarktika’da hangi konuda çalışma yapacak, ona karar vereceğiz. Yer bilimleri, uzay bilimleri seçeneği var. İklim ve su araştırmaları olabilir. Foklar ve penguenlerle ilgili bilimsel çalışmalar da olabilir. Bunlardan birine karar verilecek. Dünyanın tatlı su kaynaklarının yüzde 3’ü orada, bütün bunlar karar verilmesi gereken önemli başlıklar.”