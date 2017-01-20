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App Store’daki uygulamalar zamlandı!

App Store Türkiye’ye zam geleceğini hafta başında sizlerle paylaşmıştık. Bu haberin üzerinden çok geçmeden Apple, App Store’daki uygulamaların fiyatlarındaki değişikliği uygulamaya başladı.

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Uygulama mağazasındaki ücretli uygulamaların çoğunda yüzde 25 oranında zam gerçekleştiren Apple’ın döviz kurlarındaki artış ve vergilendirme değişikliklerinden ötürü bu kararı aldığı belirtilmişti.
 
0,59 TL‘den satılan uygulamaların fiyatları aynı kalırken, değişikliği daha yüksek fiyattan satılan uygulamalarda görmeye başladık. Örneğin daha önceden 18,99 TL’den satılan Minecraft: Pocket Edition‘ın App Store’daki yeni fiyatı 24,99 TL oldu.
 
Son günlerin popüler oyunları arasında yer alan Football Manager Mobile 2017‘nin fiyatı da 23,99 TL’den 29,99 TL‘ye yükselmiş durumda. App Store’da zam uygulamaya başlayan Apple’ın bu zammı iTunes Store’daki müzikler ve filmler için gerçekleştirmediğini belirtelim.
 

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