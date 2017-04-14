Apple, ABD'de Kazancını Katlıyor

Android ve iOS rekabetinde ilginç değişiklikler göze çarpıyor. Yapılan araştırmalarda iOS cihaz kullanımının ABD'de hızlı yükselişi devam ederken özellikle Uzak Doğu piyasasında ciddi oranda değer kaybetmeye devam ediyor.

Kantar World Panel'in yaptığı araştırmalara göre ABD'de %55 seviyelerinde Android kullanımı bulurken iOS kullanımı son dönemdeki yükselişi ile %42 seviyesine kadar çıktı.

Dünyanın en büyük pazarı olarak bilinen Çin piyasasında ise Apple, son bir yılda %8.9 gibi ciddi bir düşüş yaşarken bu pazarda kan kaybetmeye devam ediyor. Çin piyasasında %9.3'lük yükseliş ile liderliği açık ara önde götüren Android ise bu ülkede ciddi bir kullanım oranı elde ediyor.

En son piyasaya çıkan Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus modelleri ile birlikte Android cihaz kullanımının bu yılın ikinci çeyreğinde daha fazla artış göstermesi beklenirken Apple kanadında ise bir yeniliğe ihtiyaç olduğu kesinleşmiş gibi.