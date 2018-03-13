Apple, Bitcoin madenciliği yapan uygulamayı App Store’dan kaldırdı

Calendar 2 adlı uygulamanın geliştiricisi Qbix, kripto para birimi olan Monero’yu çıkarmak için kullanıcılarını kullanıyordu. Tek seferlik 18 dolar veya aylık bir dolarlık bir abonelik ücreti olan uygulama, kripto para madenciliğine izin verildiği takdirde, temel işlevsellik ile ücretsiz kullanılabiliyordu.

Apple, konu hakkında henüz bir yorumda bulunmadı. Ancak Qbix, uygulamanın süresiz olarak çalıştığını ve geliştiricilerinin öngördüğü gücün yüzde 20’sinden fazlasını tükettiğini kabul etti.

Qbix’in madencilikle ilgili endişeleri ve aldığı olumsuz geribildirimler, bir sonraki versiyonda Qbix’in bu seçeneği kaldırmasına neden oldu.

Uygulamanın içinden madenciyi kaldırma kararı verdik

Qbix kurucusu Gregory Magarshak’ın Ars Technica’ya yaptığı açıklama şöyle:

Biz, uygulamanın içinden madenciyi kaldırma kararı verdik. Bir sonraki sürüm, madencilik yoluyla ücretsiz özellikler elde etme seçeneğini kaldıracak. Bu üç neden ise buna karar vermemizde etkili oldu:

1) Madencilik kütüphanesini bize veren şirket, kaynak kodunu açıklamadı ve CPU sorununu kökten çözmek çok zaman alacak.

2) Firmamız, insanların izni olmadan kripto para birimi üretiyor gibi göründü. Bu, tüm ahlakımıza ve vizyonumuza karşı gelen bir durum.

3) Bu, daha önce hiç görmediğimiz küresel ölçekte elektrik tüketimine yol açabilecek tehlikeli bir teşvik. Bu benim kişisel duygum. Bu teşvik durumuna girmek istemiyoruz. Umarım sonuç olarak madenciyi çıkarmamız, diğer uygulamalar için de bir çeşit emsal teşkil eder.

Qbix, uygulamasının arka planda para biriktireceğini açıkça belirtirken, bunun geliştiriciler arasında yeni bir trendin başlangıcı olabileceğini öğrenmekten rahatsızlık duyuyor. Birçok kullanıcı, sisteme ne için kaydolacağından haberdar olmayabilir. Bundan dolayı da bilgisayar performansı ve pil ömrü de ciddi anlamda etkilenebilir.

Uygulamanın şu an neden kaldırıldığı ise tam olarak belli değil. Politikalarını ihlal ettiği için Apple, uygulamayı marketten kaldırmış olabilir.

Ayrıca Qbix, bununla gündeme gelmek istemeyip, yeni versiyonla markete geri dönmek istediği için uygulamayı marketten çekmiş olabilir. Yeni bilgiler geldikçe sizi de bilgilendirmeye devam edeceğiz.

(ShiftdeIete)