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Apple Design Awards’ta Türkiye’ye ilk kez ödül geldi

Apple’ın uygulama ve oyunlarda tasarım,inovasyon ve teknoloji alanında en iyileri seçtiği Apple Design Awards‘ta ödül alan 10 uygulama belli oldu. Bu sene bir sürpriz olarak ülkemizden bir uygulama da ödül alanlar arasında sahnedeydi. İlk ödülden itibaren geçen 21 yıl sonrasında ilk defa ülkemizden bir uygulama bu başarıyı yakaladı.

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Mobge hazırladığı Oddmar oyunu aldığı ödülle, kazandığı hediyelerin haricinde bilinirliği yakalama yolunda da önemli bir adım attı. Ödülü alan girişim Eskişehir Anadolu Üniversitesi Teknokent’te yer alıyor.

İşte ödül alan Oddmar:

(Webrazzi)

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