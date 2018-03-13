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Apple dijital dergilik uygulaması Texture'ı satın aldı

ABD merkezli teknoloji devi Apple dijital dergilik uygulaması Texture'ı satın aldı.Kullanıcıların ücret karşılığında 200'den fazla yayına ulaşmalarını sağlayan Texture, Apple tarafından satın alındı.

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Apple'ın bu adımı teknoloji dünyasındaki en büyük rakiplerinden biri olan Google'a yeni bir cephe açması anlamına da geliyor.
 
Zira Google benzer bir uygulama ile bir süredir milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyordu.  
  
Halihazırda Apple Haber platformu üzerinden üçüncü taraf mecraların haberlerini kullanıcılar ile buluşturan Apple'ın bu hamlesi şirketin medya alanında elini hayli güçlendirecek.  
  
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Apple yetkilisi Eddy Cue, anlaşmanın detayları ile ilgili bilgi vermekten kaçınırken, amaçlarının ilgi çekici hikayeler üretmeye devam etmek olduğunu belirtti. 
 
(Ntv)

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