Apple, iPhone satışlarında yeni bir rekor kırdı

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre şirket ilk çeyrekte 78,4 milyar dolar gelir ve 17,8 milyar dolar kar elde etti. Şirket 2016 yılının ilk çeyreğinde 75,9 milyar dolar gelir ve 18,4 milyar dolar kar elde etttiğini hatırlatmakta yarar var.

78 milyon iPhone satışı gerçekleştirerek rekora imza atan Apple’ın büyümesinde iPhone’un büyük katkı sağladığını söylemek mümkün.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleriyle birlikte çıkışa geçen şirket, Apple Music, iCloud ve App Store gibi servislerinin yer aldığı Servisler biriminde de önemli büyüme kaydetti.

Apple’ın ilk çeyrekte en hızlı büyüyen segmenti olduğu belirtilen servisler birimi yüzde 18 artışla 7,17 milyar dolarlık satışa ulaştı.

Apple, servisler birimi haricinde Apple Watch’un da başarılı satış rakamına ulaştığının altını çizdi. Apple Watch’un şimdiye kadarki en iyi çeyrek yılını geçirdiğini belirten Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın şimdiye kadarki en yüksek çeyrek gelirini elde ettiğini ifade etti ve 2017 yılının ilk çeyreğinde birkaç rekoru birden kırdıklarının altını çizdi.

Servisler biriminin geçtiğimiz yıla kıyasla güçlü büyüme kaydettiğini dile getiren Cook, App Store’daki müşterilerin bu büyümeye büyük katkı sağladığını belirtti. İlk çeyrekte önemli başarılara imza atan Apple’ın bu yılki diğer çeyreklerde de rekorlar kırması kuvvetle muhtemel.

Yepyeni tasarımla geleceği konuşulan iPhone 8 ve diğer Apple ürünleriyle birlikte Apple’ın yükselişe geçeceğini şimdiden söylemek mümkün.