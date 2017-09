Apple iş başvurusu nasıl yapılacak? Apple Türkiye'de hangi şartlarda kaç personel alacak?

Apple, Türkiye’de yeni çalışanlar araması üzerine "Apple iş başvurusu nasıl yapılacak? Apple Türkiye'de kaç personel alacak?" soruları gündemde araştırılan konular arasına girdi. İş başvurusu yapmak isteyenler için kendi sitesi üzerinde iş ilanı yayınlayan Apple, Türkiye’de 14 farklı pozisyonda çalışan alacak. Peki Apple Türkiye'de çalışmak için ne yapmalı? İşte o detaylar...



Apple'ın Türkiye'de yanlızca 2 mağazası bulunuyor. Bu mağazaların ikisi de İstanbul'da yer alıyor. Apple şimdiyse buralarda çalışacak yeni çalışanlar arıyor. 14 farklı pozisyonda çalışan arıyan Appe Türkiye'nin açtığı ilanlar arasında Kurumsal Müşteri Limiti, Teknik Uzman ve Mağaza Lideri gibi farklı pozisyonlar bulunuyor. Şu an toplam 27 iş ilanı yayında olan Apple, başvuruları kendi sitesi üzerinden kabul ediyor. Açılmış olan pozisyonlar, daha önce iş tecrübesi olmayanları bile içine alıyor.







Apple'ın iş ilanları arasında Kurumsal Müşteriler Lideri, Uzman, Operasyon Eksperi, Bilirkişi, Pazar Lideri, Çözüm Mühendisi, Kurumsal Müşteriler Eksperi, Yaratıcı Kişi, Müdür, Mağaza Lideri, Apple Store Leader Program, Genius, Teknik uzman ve Kıdemli Müdür yer alıyor.



Apple Türkiye’de kariyer yapmak için Apple hesabınız ile Jobs.Apple adresine giriş yapmanız ve özgeçmiş göndermeniz gerekiyor. Bu pozisyonlarının hepsinin İstanbul’daki mağaza için geçerli olduğunu belirtelim.



Apple birçok konuda teknoloji şirketlerinin örnek aldığı bir marka. Ancak sektörde yer alan diğer firmaların birçok konuda Apple’ın standartlarına ulaşması kolay görünmüyor. Apple’ın çalışanlarına sağladığı maaş ve diğer imkanlar da bu ulaşılması zor standartlardan biri.



APPLE ÇALIŞANLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?



Apple çalışanları en alt düzeyden, en üst pozisyona kadar diğer firmalarda çalışan meslektaşlarından çok daha şanslı görünüyor. Gelin bu şansın rakamsal ifadelerine göz atalım…İşte farklı pozisyonlarda görev alan Apple çalışanlarının maaşları…



Endüstriyel tasarım uzmanı



Apple’ın DNA’sını oluşturan, ürün tasarımından teknoloji alanındaki tüm gelişmelerle yakından ilgilenen bu uzmanların yıllık kazançları tam 174 bin dolar. İşlerini çok sevdiklerini söylememize gerek yok sanırım.



Kıdemli donanım mühendisi



Donanım konusunda Apple ürünlerinin kusursuz olması için çalışan ve Apple’da tecrübe kazanmış olan bir kıdemli donanım mühendisinin maaşı yıllık 119 bin dolar.



Ürün tasarım mühendisi



Tasarım Apple için en önemli konulardan biri. Tasarımcılar da öyle. Apple’da ürün tasarım mühendisi olarak görev yapan çalışanların yıllık kazancı 126 bin dolar.



Proje müdürü



Her projenin ortaya çıkışından son anına kadar tüm yönleriyle bire bir ilgilenen proje müdürlerinin maaşı ise 108 bin dolar.



Test mühendisi



Hazırlanan her Apple ürününün piyasa çıkmadan önce Apple kalitesini ve standartlarına uygun olup olmadığını en ince ayrıntısına kadar inceleyen test mühendislerinin yıllık maaşı 114 bin dolar.



Finansal analist



Apple’ın devasa bütçesini ve kazancını kontrol etmek hiç kolay değil. Bu zor işi üstlenen finansal analistlerin yıllık kazancı 95 bin dolar.



Mağaza müdürü



Mağaza müdür deyip geçmemek gerekiyor. Yeni açılan her mağazası olay yaratan Apple’da mazağa müdür olmak hiç kolay değil. Maaşları da bu zorluğu unutturmak için olsa gerek, epey dolgun; yıllık 86 bin dolar.



Mac dahileri (Mac Genius)



Apple Store’larda Mac ürünleriyle ilgilenen satış sorumlusu olmak başlı başına bir ayrıcalık. Mac dahileri olarak adlandırılan bu kişilerin yıllık kazancı 45 bin dolar.



Apple Nedir?



İlk adıyla Apple Computer Inc. olarak bilinen şirket 1 Nisan 1976 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan sonra yoğunlukla Mac bilgisayarları üzerinde çalışan şirket daha sonralarında tüketici elektroniğine yönelmeye başlayınca iPhone ürünüyle birlikte 2007 yılında şirketinin adını Apple Inc. olarak değiştirmeyi uygun görmüştür. Apple bugün dünyanın en değerli şirketlerinden biri olma unvanına sahip bir şirketken aynı zamanda birçok alandan teknolojik ve elektronik ürünleri ile tanınmaktadır.



Apple Kimliği



Apple kimliği, herhangi bir Apple ürününü kullanırken sizin Apple hizmeti ve servislerinden tam olarak faydalanmanız amacıyla meydana getirilmiş olan bir güvenlik ve müşteriyi tanımlama yöntemidir. Ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz Apple kimliğini bir iPhone, iPod Touch, iPad veya Mac cihazınızla birleştirerek Apple'ın sizi ve cihazınızı daha kolay tanımasını sağlayabilirsiniz. Apple kimliği sahibi olduktan sonra Apple'ın kullanıcılara sunduğu popüler servislerden iCloud yedekleme servisinden ve “Find My iPhone” özelliğinden faydalanabilirsiniz. Apple kimliği içerisine aynı zamanda kredi kartı bilgilerinizin de girişini yapabilirsiniz. Bu sayede Apple'ın uygulama merkezinden bir satın alma işlemi gerçekleştireceğinizde sürekli olarak sıfırdan ödeme bilgileri seçmenize de gerek kalmaz.



Apple Destek.



Apple satmış olduğu her ürünün tüketicisini mutlu edebilmesi ve tekrardan ürünlerinden birini satın alması için yüksek bir destek kalitesiyle müşterilerinin karşısına çıkmaktadır. www.apple İnternet adresini ziyaret ettikten sonra hangi ürünle ilgili hangi konuda sıkıntı yaşadığınızı seçebilir ve bu konu hakkında dilerseniz hazır makalelerden, dilerseniz topluluk forumlarından dilerseniz de direkt müşteri temsilcisinden yardım ve destek talebinde bulunabilirsiniz.