Apple Music 38 milyon abone sayısına ulaştı

Kıyaslama yapmanız açısından 2017 yılı sonu itibariyle Spotify platformunun da 71 milyon ücretli aboneye ulaşılmış olduğunu da belirtelim. Öte yandan, Spotify’ın Apple servisine göre yıllar önce piyasaya girdi.

Şubat ayındaki raporlarda, Music’in bu yılın yaz aylarında ABD aboneleri açısından rakibini geçmeye hazırlandığı ön görülmüştü. Müzik endüstrisinden bazı kaynakların Spotify’ın yüzde 2 oranında büyüme oranına karşı, Music’in büyüme oranının yüzde 5 olduğunu ileri sürdüğü de bilgiler arasında.

Apple HomePod akıllı hoparlörün müzik servisinin yeni aboneler kazanmasında etkili olduğu düşünülüyor. Ürünü alıp da yeni kayıt olanlara üç aylık deneme erişimi de sunuluyor.

(ShiftdeIete)