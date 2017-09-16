Apple Siri’yi psikolog yapacak

Ancak Apple çok farklı bir sonuçla karşılaştı. Kullanıcıların çoğunun Siri’ye içlerini açarak onu psikolog gibi gördüğünün fark eden Apple, şimdi Siri’yi priskoloji eğitimine sokmaya karar verdi.

Uzman psikologları işe alan Apple, Siri’nin yapay zekasını psikologlarla geliştirecek ve hangi sorunlara nasıl cevaplar vermesi gerektiği konusunda eğitecek. Siri elbette bir psikolog olmayacak ancak özellikle intihar riski taşıyan kullanıcıların tespit edilmesi ve kullanıcıların sakinleştirilerek bir uzmana yönlendirilmesi için bu çalışma büyük önem taşıyor.

Bir diğer deyişle, Elon Musk’ın korkularının aksine, yapay zeka bu kez hayat kurtarmak için çalışacak. (Tech Inside)