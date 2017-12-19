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Apple Watch sayesinde hayatı kurtuldu

Apple Watch, kullanıcıların kalp atışlarını öğrenebilmesi adına kalp atış sensörü ile birlikte geliyor. Anormal kalp atışı durumunu bildiren saatin, daha öne kullanıcıların hayatını kurtardığına birçok kez şahit olduk.

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Yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. 50 yaşındaki Scott Killian isimli bir Apple Watch kullanıcısı, herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığından emin olabilmek için belirli aralıklarla sağlık kontrolü yaptırdığını belirtiyor.
 
Apple Watch adamın kalp krizi geçirdiğini tespit etti!
Ciddi bir sağlık problemi yaşamayan Killian, uyku analizi için kullandığı Apple Watch’ta yüklü olan, HeartWatch uygulamasının uyuduğu sırada kalp atış hızlarının yükseldiğine dair uyarı vermeye başladığı dile getiriyor.
 
Olay sırasında kalp atış hızı 121 atım seviyesinde gösterilirken, daha önce çekilen veriler ortalama kalp atış hızını dakikada yaklaşık 49 atım olarak gösteriyordu. Uyarıların kalp krizi için potansiyel belirtilerden birisi olan hazımsızlık ile birleşmesi sonucunda Killian soluğu acil serviste alıyor.
 
Hastahaneye gittiğinde bir EKG makinesine bağlandığını ve sonuçların normal çıktığını dile getiren Killian, Apple Watch’ın ise halen kalp atış hızının yükseldiğine dair uyarı verdiğini belirtiyor.
 
ShiftdeIete'ın haberine göre, durumu doktorlara bildiren adama, bu kez kan testi yapılıyor ve böylece gerçek ortaya çıkıyor. Zira, kan testinde enzimlerde ortaya çıkan yükseliş kalp krizi oluştuğunu gösterirken, dört damarın tıkandığı tespit ediliyor.

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