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5 yaşındaki Moriah Modisette'nin ailesi, Apple'a Apple'a "FaceTime" davası açtı

Teknoloji devi Apple, 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği kazada, 'FaceTime' uygulamasının sürüş sırasında kullanımını engelleyecek sistemi uygulamaya koymamakla suçlanıyor.

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Apple'ın kamerayla iletişim uygulaması "FaceTime" kullanan bir sürücünün sebep olduğu kazada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Moriah Modisette'nin ailesi, Apple'a dava açtı.

Aile, Apple'ı, "FaceTime" uygulamasının sürüş sırasında kullanımını engelleyecek sistemi uygulamaya koymamakla suçluyor.

Sanık Garrett Wilhelm'in ölüme sebebiyetten yargılanmasının sürdüğü davada, Apple'ın önemli oranda suçlu olduğu ve Wilhelm'in uygulamayı kullanmasını engelleyebilecekken sorumsuz davranarak gerekli sistemi telefona yüklemediği iddia ediliyor.

Davada, dikkatsiz sürücüleri engelleyen bir sistem için halihazırda patenti olduğu halde Apple'ın bu sistemi iPhone'a yüklemediği belirtiliyor.

Teknoloji devinin patent sahibi olmasına rağmen kullanıma sunmadığı iddia edilen teknolojinin GPS izleme sistemi üzerinden sürücülerin hızına bakarak, yüksek hızla seyreden araçlarda sürücünün mesaj gönderme ya da akıllı telefonun diğer özelliklerini kullanmasını otomatik olarak engellediği belirtiliyor.

Texas eyaletinde 2014'de meydana gelen kazada, telefonunda "FaceTime" uygulaması açıkken yola devam eden sürücü Garrett Wilhelm, Modisette ailesinin bulunduğu arabaya arkadan cipiyle çarpmış ve James ile Bethany çiftinin kızı Moriah hayatını kaybetmişti. Wilhelm, polise verdiği ifadede "FaceTime" kullanırken kaza yaptığını itiraf ederken, kaza alanında yapılan ilk incelemede bu uygulamanın Wilhelm’in iPhone marka telefonunda hala aktif ve açık olduğu görülmüştü.

Apple davaya ilişkin bir açıklama yapmazken, şirketin davaya konu olan "sürücü kilit sistemi" için 2008'de patent başvurusu yaptığı ve 2014'de de patent aldığı öğrenildi.

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