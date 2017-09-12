Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Apple’ın internet mağazası erişime kapandı

ABD'li teknoloji lideri Apple, internet mağazasını kısa bir süreliğine erişime kapattı. Apple tarafından yapılan açıklamada, güncelleme sonrası erişimin tekrar açılacağı belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Apple’ın resmi internet sitesinden bugün alışveriş yapmak isteyenler, flaş bir uyarıyla karşılaşıyor:
 
Yakında yeniden sizinle olacağız. Şu anda Apple Store’u sizin için güncelliyoruz. Kısa bir süre sonra tekrar bekleriz.
 
Apple, yeni bir ürünü piyasaya çıkaracağı zaman veya Apple Store’da fiyatları revize edeceği zaman internet satışını erişime kapatıyor.
 
Bu akşam TSİ 20.00’de yeni iPhone modelleri tanıtılacağı için Apple, şimdilik internet mağazasını erişime kapatmış durumda. Tanıtım gerçekleştikten sonra internet mağazası, yeni ürünler ve yeni fiyatlarla birlikte yeniden kullanıma sunulacak. (Yeni Şafak)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hikmet Genç'ten Sözcü gazetesine tokat gibi yanıt

Hikmet Genç'ten Sözcü gazetesine tokat gibi yanıt

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA