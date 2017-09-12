Apple’ın internet mağazası erişime kapandı

Apple’ın resmi internet sitesinden bugün alışveriş yapmak isteyenler, flaş bir uyarıyla karşılaşıyor:

Yakında yeniden sizinle olacağız. Şu anda Apple Store’u sizin için güncelliyoruz. Kısa bir süre sonra tekrar bekleriz.

Apple, yeni bir ürünü piyasaya çıkaracağı zaman veya Apple Store’da fiyatları revize edeceği zaman internet satışını erişime kapatıyor.

Bu akşam TSİ 20.00’de yeni iPhone modelleri tanıtılacağı için Apple, şimdilik internet mağazasını erişime kapatmış durumda. Tanıtım gerçekleştikten sonra internet mağazası, yeni ürünler ve yeni fiyatlarla birlikte yeniden kullanıma sunulacak. (Yeni Şafak)