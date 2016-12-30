Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Teknoloji

Arap ülkelerinde Google’da en çok arananlar açıklandı

Arama motoru Google’da bu yıl Suudi Arabistan'da en çok iş bulma ve iş kurma projesi, Mısır’da lise sınav sonuçları, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Avrupa Futbol Şampiyonası kelimeleri arandı.

  • AA
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
x

Arama motoru Google’da bu yıl Suudi Arabistan'da en çok iş bulma ve iş kurma projesi, Mısır’da lise sınav sonuçları, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ise Avrupa Futbol Şampiyonası kelimeleri arandı.

Arama motoru Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkelere göre arama trendleri listesini açıkladı.

Google arama trendleri listesinde Arap ülkeleri arasında Suudi Arabistan, Mısır ve BAE yer aldı.

Aramalar farklı kategoriler üzerinden değerlendirilerek en çok arama sayısına göre listelendi.

Arama kategorileri arasında yılın en önemli küresel olayları, en çok aranan kelimeleri ve en çok öne çıkan tanınmış kişiler yer aldı.

Buna göre, Suudi Arabistanlılar 2016 yılında en çok gençlere ve girişimcilere iş kurma ve iş bulma projesi olan “Takat” kelimesini aradı.

Bunun ardından sırasıyla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları, Pokemon Go oyunu, Macid el-İsa’nın “Barbs” adlı şarkısı, “Şebab Al Bomb 5” adlı televizyon dizisi, dolar fiyatı, Kuzey Şimşek askeri tatbikatı, idam edilen Şii din adamı Nimr Nimr’in adı, “Kör Aşk” dizisi ve Donald Trump aranan kelimeler oldu.

Mısır’da ise üniversiteye giriş için gerekli lise sınav sonuçları, dolar kuru, El-Ustura (Efsane) adlı dizi film, 2016 Rio Olimpiyatları ve Pokemon Go oyunu en çok aranan kelimeler listesinde yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde en çok ilgi gören ve aranan kelimeler ise UEFA Euro 2016, Pokemon Go, Rio Olimpiyatları, Donald Trump ve Ramazan şeklinde sıralandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan emekliye promosyon müjdesi

Başbakan Yıldırım"dan emekliye promosyon müjdesi

Milli hücumbot FAC-55

Milli hücumbot FAC-55

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA