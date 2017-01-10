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Artık çürük dişler kendini yenileyebilecek

Araştırmacılar, dişi içten dışa yenileyebilen ve yapay dolgu ihtiyacını azaltan yeni bir ilaç ürettiler.

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İlaç, daha önce Alzheimer hastalığının klinik deneylerinde kullanılmıştı şimdi ise dişin kendini doğal şekilde iyileştirme yeteneğini geliştirdiği iddia ediliyor. 
 
İlaç, dişin pulpa merkezindeki kök hücreleri harekete geçirerek, zarar görmüş bölgeyi, dişin büyük bölümünü oluşturan sert dentin maddesini yeniden üretmeye teşvik ediyor.
 
King’s College London Üniversitesi’nden baş yazar Paul Sharpe: “Bizim yaklaşımımızın basitliği, hem pulpayı korumayı hem de dentini onarmayı sağlayarak, büyük çürüklerin doğal tedavisi için klinik bir diş ürünü olarak bu ilacı ideal hale getirmek.”
 
Sharpe açıklamasına ek olarak: "Alzheimer hastalığının klinik deneylerinde zaten denenmiş olan bir ilacı kullanmak, bu diş tedavisini kliniklere hızlı bir şekilde getirmek açısından gerçek bir fırsat sağlıyor.” diyor.
 
Bu araştırmaya benzer  deneyler daha önce de duyurulmuştu
 
2015 yılında İngiltere’deki bir diğer araştırma grubu, kök hücreleri uyarmak ve benzer bir dentin büyümesini tetiklemek amacıyla  dişe eklenebilen bir ‘pulpa başlığı’ geliştiriyor olduklarını duyurmuşlardı.
 
Ayrıca, 2015 yılında Avustralya’daki araştırmacılar tarafından yapılan başka bir çalışmada, çürükler oluşmadan önce, diş çürümesinin yüksek yoğunluklu bir florid cilasıyla tersine çevrilebileceği ve bu sayede muhtemelen en başta gereken tedavi miktarının azaltılacağı bulunmuştu.
 
Çalışma, Scientific Reports bülteninde yayınlandı.
 
 

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