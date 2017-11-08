Artık Twitter resmen 280 karakter

Twitter bugün itibariyle ilk kez kendi kuralını bozuyor ve 140 karakter sınırını 280'e çıkarıyor. Böylece kullanıcılar attıkları tweet'lerde 140 karakter sınırına tabi olmayacak; 280 karaktere kadar tweet atabilecek. Bu yeni özellikten faydalanabilmek için herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor; Twitter hesabınıza ister bilgisayardan ister telefondan girin; otomatikten 280 karakter sınırıyla yazmaya başlayacaksınız.

Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle: