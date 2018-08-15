ASELSAN 8 milyar dolar sınırını aştı
Aselsan'ın Haziran sonu sipariş büyüklüğü 8,1 milyar doları buldu. Bu rakam 2017 sonunda 6,8 milyar dolardı
- star.com.tr
Aselsan'ın Haziran sonu sipariş büyüklüğü 8,1 milyar doları buldu. Bu rakam 2017 sonunda 6,8 milyar dolardı.
Aselsan 6 aylık döneme 3 milyarı yurt içinde olmak üzere 3,3 milyar liralık satış sığdırdı. 2017'nin aynı döneminde bu rakam 2,2 milyar TL idi.
Aselsan'ın dönem karı 942 milyon TL oldu. 2017'nin aynı döneminde bu oran 545 milyon TL idi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.