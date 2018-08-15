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ASELSAN 8 milyar dolar sınırını aştı

Aselsan'ın Haziran sonu sipariş büyüklüğü 8,1 milyar doları buldu. Bu rakam 2017 sonunda 6,8 milyar dolardı

  • star.com.tr
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Aselsan'ın Haziran sonu sipariş büyüklüğü 8,1 milyar doları buldu. Bu rakam 2017 sonunda 6,8 milyar dolardı.
 
Aselsan  6 aylık döneme 3 milyarı yurt içinde olmak üzere 3,3 milyar liralık satış sığdırdı. 2017'nin aynı döneminde bu rakam 2,2 milyar TL idi.
 
Aselsan'ın dönem karı 942 milyon TL oldu.  2017'nin  aynı döneminde bu oran  545 milyon TL idi
 

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