ASELSAN 8 milyar dolar sınırını aştı

Aselsan'ın Haziran sonu sipariş büyüklüğü 8,1 milyar doları buldu. Bu rakam 2017 sonunda 6,8 milyar dolardı.

Aselsan 6 aylık döneme 3 milyarı yurt içinde olmak üzere 3,3 milyar liralık satış sığdırdı. 2017'nin aynı döneminde bu rakam 2,2 milyar TL idi.

Aselsan'ın dönem karı 942 milyon TL oldu. 2017'nin aynı döneminde bu oran 545 milyon TL idi