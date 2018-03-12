Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ASELSAN'dan teröre karşı silah tespit radarı

ASELSAN, havaalanı, tren istasyonu, alışveriş merkezi ve miting alanları gibi insan topluluklarının bulunduğu yerlerde güvenliği sağlamak amacıyla başlattığı radar çalışmasını tamamladı.

  • 14
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ASELSAN’ın 2017 faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre radar insanların üzerine gizlenmiş patlayıcı, silah gibi tehditleri tespit ve teşhis ediyor.  ASELSAN, raporda TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle sürdürülen 3 Boyutlu Görüntüleme Radarı geliştirme çalışmalarının tamamlandığını ifade ederken radara ilişkin görsel paylaşmadı.
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA