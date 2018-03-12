ASELSAN'dan teröre karşı silah tespit radarı
ASELSAN, havaalanı, tren istasyonu, alışveriş merkezi ve miting alanları gibi insan topluluklarının bulunduğu yerlerde güvenliği sağlamak amacıyla başlattığı radar çalışmasını tamamladı.
ASELSAN’ın 2017 faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre radar insanların üzerine gizlenmiş patlayıcı, silah gibi tehditleri tespit ve teşhis ediyor. ASELSAN, raporda TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle sürdürülen 3 Boyutlu Görüntüleme Radarı geliştirme çalışmalarının tamamlandığını ifade ederken radara ilişkin görsel paylaşmadı.
(C4Defence)
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