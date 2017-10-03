ASELSAN'dan yerli lazer güdüm kiti

Terörle mücadelede kullanılmaya başlanılan bu sistem klasik bombaları akıllı hale getiriyor. LGB’nin uçakta taşınmasında ve atılışında, standart bomba taşıyıcıları üzerlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabiliyor. Uçakla bomba arasında herhangi bir elektriksel bağlantıya ise gerek duyulmuyor.

Hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenerek yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalarla, genel maksatlı bombaların verimli kullanılması sağlanıyor. Böylece bir hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı düşmekte, hem de uçağın yapacağı sorti sayısı azalıyor.

Çalışma Prensibi

LGB’lerin başta gelen kullanım avantajları bombanın bırakılma parametreleri ile ilgilidir. Konvensiyonel bombalarının hedefi vurması için, bombayı bırakırken uçağın hızı ve bırakılma noktasının çok hassas olarak ayarlanması gereklidir. Öte yandan LGB’lerin yüksek güvenilirlikte hedefi vurma oranları ile bombanın atış parametreleri kompanse edilmiş olur.

Lazer Güdümlü Bomba, isminden de anlaşılabileceği gibi güdümlenme parametresi lazer olan, akıllı füze tipidir. Genel olarak, sabit veya yavaş hareket eden hedefler, yerden ya da havadan bir lazer işaretleyici tarafından işaretlenirler. Gönderilen lazer, hedeften bir koni oluşturacak şekilde yansır. Eğer LGB bu koni içinde yer alabilecek bir anda uçaktan serbest düşmeye bırakılırsa, yansıyan lazeri dedektörü aracılığıyla algılayacak ve o yöne doğru yönelecek kanatçık (güdüm kanatları-fin takımı) hareketlerini yapacaktır.

Kodlu LGB II sistemi, kodlu lazere güdümlenecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemde, lazer hedef işaretleyiciler ürettikleri lazeri, NATO tarafından belirlenmiş olan lazer kodlarına göre bir frekansla modüle ederek, kodlu olarak hedefe göndermektedir. Bu sayede, düşmanın daha güçlü bir lazer üreterek bombayı saptırması önlenmiştir. Kodlama sistemi ile aynı zamanda, bir ya da birkaç uçaktan aynı anda atılan bombalar ayarlı olduğu kodlu lazerle işaretlenmiş olan hedefe yönelecektir. Böylece bir sortide birkaç hedefin bir uçak tarafından vurulması sağlanabilir.