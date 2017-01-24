ASELSAN'ın geliştirdiği baz istasyonu anteni için operatörlerden ortak imza

ASELSAN'ın yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konusunda çalışan firmalar ile birlikte Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli üniversite ve araştırma merkezlerinden uzmanların katılımı ile düzenlenen '5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı' Ankara'da gerçekleştirildi. Konferansta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve mobil operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un desteği ile çalışmaları devam eden ilk yerli baz istasyonu anteni görücüye çıktı. Konferansta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde ise ASELSAN; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile ilk yerli baz istasyonu anteninin kullanımına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı.

ASELSAN tarafından tasarlanıp, ilk prototipleri üretilen yerli baz istasyonu anteninin laboratuvar testleri tamamlandı. Bu konuda ASELSAN tarafından özgün ve patentli olarak geliştirilen anten, faz dizili ve çok giriş çıkışlı olup aynı anda 2G, 3G, 4G ve 4.5G teknolojilerinde yayın yapabileceği kaydedildi.

5G yol haritasının konuşulmasından memnuniyet duyduğunu belirten Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şunları söyledi: "Böyle bir toplantının düzenlenmiş olması ve 5G yol haritasının konuşulmasından memnuniyet duyuyorum. Her nerede çalışma yapılırsa biz katkı vermeye hazırız. Cumhurbaşkanımız ve başbakanımızın da konuya büyük desteği var. Teknolojiyi takip eden değil, birlikte geliştiren olacağız. Kırıntıları toplayan değil, teknolojiye yön veren olmalıyız. Elbette 2G ve 3G'yi çok önemsedik. Fakat gördük ki hız ve kapasiteyle ilgili artık yetersiz kaldı. Cumhurbaşkanımızın direktifi doğrultusunda 4.5G'ye geçtik. 2020'de 5G'ye geçmek ve bununla yetinmeyip sektör ile milli ve özgün ürünlerle geçmek önem taşımaktadır. Konunun tüm paydaşları bunun için yerlilik oranlarına özen göstermelidir.

5G'de yerli ve millilik oranını yükseltmek için 4.5G'de yerlilik oranını artırmamız gerekmektedir. Bu konuda üstümüze düşeni yapıp birlikte bu konuda yol alalım. Evrensel hizmet kapsamında 1500 yerleşim yerine hizmet götürürken ULAK Baz istasyonunu kullanmak istiyoruz. Bugün atılan imzanın yerlileştirme ve birlikte çalışma adına iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Geleneksel hizmetlerin yanı sıra nesnelerin interneti, makinelerin haberleşmesi için 5G büyük önem taşımaktadır. Sürücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kazanacak. 5G hükümet programımızda özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer alıyor. Uluslar arası arenada söz sahibi olabilmek için çalışmalarımızı öne çekmemiz gerekiyor."

Dr. Faik Eken: "Mobil haberleşme şebekelerine ürünlerimiz ile ASELSAN damgası vurmak istiyoruz"

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, imza töreninde şunları söyledi : "ASELSAN'ın 41 yıldır kazanmış olduğu teknolojik birikim, ülkemizin önemli projelerinde ciddi bir katma değer oluşturmaktadır. ULAK Baz İstasyonu ile başlattığımız mobil haberleşme şebekelerine yerli ürün verme serüveni Baz İstasyonu Anteni ile sürüyor. Bilindiği üzere ULAK Baz İstasyonumuz operatör laboratuvarlarında yüzlerce testten geçmektedir.

Bu çalışmaların bitmesine az kalmış ve yakında canlı şebeke sahalarında kurulumları başlayacaktır. ULAK'a paralel olarak başlattığımız Baz İstasyonu Anteni geliştirilmesinde de büyük mesafe kaydettik. Baz İstasyon ile Antenimizin en kısa zamanda saha testlerinden de geçeceğine inanıyoruz. Mobil haberleşme şebekelerinde kullanılabilecek yerli ürün çeşitliliğinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Geliştirilen ürünlerin yurtiçi ihtiyacı karşılamasının yanı sıra yurtdışına ihracatını da hedefliyoruz."

Kaan Terzioğlu: "Mobil teknolojinin lideri olarak ülkemizin teknolojide tüketen değil üreten konuma gelmesi için yerli üretimi destekliyoruz"

Yerli baz istasyonu anteni geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen işbirliği anlaşması imza töreninde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şunları söyledi: "Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde söz sahibi bir ülke olması için Turkcell olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda 4.5G ve 5G teknolojilerini de çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Yerli üretimde bizlere hedef olarak verilmiş olan yüzdeleri tutturmaya değil, rekabetçi teknolojileri geliştirmeye odaklanmanın daha değerli olduğuna inanıyoruz.

Bugün burada imza attığımız ve ilk olarak Turkcell'in girişimleri ile gündeme gelen Türkiye'nin ilk yerli 4.5G baz istasyonu anteninin geliştirilmesine yönelik işbirliği anlaşması bu yönde atılan önemli adımlardan biri. Bu işbirliğiyle geliştirilecek olan yerli antenleri 2017 yılı içerisinde şebekemizde kullanmayı hedefliyoruz.Mobil teknolojinin lider şirketi olarak ülkemizin teknolojide tüketen değil üreten ülke konumuna gelmesi için yerli üretimi birçok alanda destekliyoruz. Yine Savunma Sanayii Müsteşarlığı sahipliğinde ASELSAN'ın ana yüklenici olduğu yerli baz istasyonu geliştirilmesine yönelik yürütülen ULAK projesinde ilk resmi siparişi vermemiz ve şebekemizde ilk kurulumları yapmamız bu konuya verdiğimiz önemi açıkça ortaya koyuyor.

Gerek uygulamada, gerekse mobil haberleşme sistemlerinde yerli üretime verilen bu desteklerin ülkemizin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Yalnızca bu proje için değil, ülke menfaatlerine hizmet eden her konuda da üzerimize düşeni şimdiye kadar en iyi şekilde yapmaya çalıştık, bundan sonra da yapmaya hazırız.

Bu hassasiyetle Türkiye'nin Turkcell'i olarak 4.5G'de üstlendiğimiz teknolojik liderlikle Türkiye'de dünyanın en güçlü 4.5G altyapısını kurduk. Bunun yanı sıra yerli 5G teknolojilerini geliştirmek için de çalışmalarımıza son hızıyla devam ediyoruz. 4.5G'deki liderliğimizi 5G'de de sürdürmek ve öncü rolümüzü sürdürmek amacıyla 5G teknolojilerinin geliştirilme sürecinde aktif rol alıyoruz Bu amaçla özellikle son 1 yıldır hem ulusal hem de global ölçekte çok önemli işbirlikleri yaptık. 5G'de Ar-Ge çalışmaları ve yerli teknolojileri hayata geçirmek için ASELSAN ile imzaladığımız anlaşma kapsamında ortak projelerde birlikte çalışıyoruz.

Ayrıca üniversite sanayi işbirliği kapsamında İTÜ'yle (İstanbul Teknik Üniversitesi) yakın bir zamanda anlaşma imzaladık. Dünyada 5G standartlarının belirlenmesinde öncü rol oynayan ve üyesi olduğumuz NGMN (Next Generation Mobile Networks Alliance / Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği), yakında gerçekleştirilmeye başlanacak 5G saha testlerini Turkcell'in yönetmesine karar verdi. Tüm bu işbirlikleri sonucu oluşan bilgi birikimi ve deneyimimizi ile dünyada 5G teknolojilerini geliştiren birkaç ülke arasına girerek ülkemizi bu alanda en üst seviyeye getirmek istiyoruz."

Dr. Paul Doany: "Milli teknolojilerin geliştirilmesi alanındaki çalışmalarımızla Türkiye'nin dijital devrimine liderlik ediyor olmaktan gururluyuz."

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany ekonominin yerli teknolojilerle büyümesi için Türk Telekom olarak çalışmalarına büyük bir hızla devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Bugün, baz istasyonlarında kullanılmak üzere ilk yerli antenin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik çok önemli bir işbirliği protokolü imzaladık ve yerli baz istasyonu antenini en kısa zamanda şebekemizde test etmek istiyoruz. Türk Telekom olarak, iştirakimiz Argela ile birlikte milli teknolojilerin geliştirilmesi alanındaki çalışmalarımızla Türkiye'nin dijital devrimine liderlik ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye'de LTE teknolojisinin millileştirilmesini desteklemek üzere bir ilki gerçekleştirerek, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın desteğiyle yürütülen ilk yerli baz istasyonu projesi olan ULAK'ta aktif olarak yer aldık. Buna ek olarak ULAK projesi kapsamında yerli baz istasyonu siparişi veren ilk operatör olduk.

Ülkemizde milli teknolojilerin yaygınlaşması için hem araştırma ve geliştirme hem de işbirliklerinin çok önemli bir yere sahip olduğuna inanıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında 5G ve 5G'yi etkinleştiren teknolojiler başta olmak üzere, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusundaki 28 patent başvurumuz ve geliştirdiğimiz fikri mülkiyetlerle hem Türkiye'de hem de dünyada gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusunda katma değer oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ve 3GPP gibi Avrupa'da ve dünyada 5G teknolojisinin yol haritasını belirleyen en önemli girişimlerde ülkemizi temsil ediyoruz."

Colman Deegan: "Yatırımlarımızda yerli üretimi desteklemeye önem veriyoruz."

Vodafone Türkiye Genel Müdürü Colman Deegan şu açıklamayı yaptı: "Vodafone olarak, yatırımlarımızda yerli üretimi desteklemeye önem veriyor ve ülkece üretim gücümüzle dünyaya örnek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, devletimizin yerli ürün ekosistemini geliştirmeye ve yerlilik oranı daha yüksek bir haberleşme sektörü oluşturmaya yönelik adımlarını destekliyoruz. Vodafone Türkiye olarak yerli üretimi cari açığın kapanması yolunda bir kurumsal vatandaşlık görevi olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, yerli baz istasyonu projesi ULAK için ön siparişimizi verdik. Bu kapsamda ASELSAN tarafından yerli olarak geliştirilip seri üretimi yapılacak yerli anten çalışmasından mutluluk duyduk. Yerli baz istasyonu anteni üretiminin Türkiye'nin dijitalleşmesi yolunda atılmış oldukça önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de herkesi 4.5G teknolojisi ile buluşturma hedefimize ulaşmamızda, yerli üretim antenlerin çok yönlü bir kazan-kazan ilişkisi olduğunu ve haberleşme sektöründe kaldıraç görevi göreceğini düşünüyoruz."

Test altyapısı gösterildi

Konferans kapsamında ASELSAN ve Keysight Technologies'in birlikte geliştirdiği, 5G'de çok yüksek hızlarda veri haberleşmesi altyapısının temellerini oluşturacak, 5G mm-dalga teknolojilerini içeren, yüksek frekans radyo dalgalarının cep telefonlarını otomatik olarak takip edebildiği bir test altyapısının gösterimine gerçekleştirildi. Konferansta alanında uzman akademisyenlerin ve davetli konuşmacıların katkılarıyla yeni nesil haberleşme teknolojileri konusunda yol haritası, önümüzdeki yıllardaki muhtemel gelişmeler ve hayatımızı değiştirecek yenilikler tartışıldı.