İlk Uzay Mekiği Programı'nı gerçekleştiren ve iki kez Ay'a giden ABD'li astronot John Young hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Robert Lightfoot bugün yaptığı açıklamada NASA'nın bünyesinde astronot olarak yer alan, Ay'a iki kez giden ve 1981'de başlatılan ilk Uzay Mekiği Programı'nı gerçekleştiren John Young'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Yapılan açıklamada zatürre sebebiyle hayatını kaybeden Young'ın ölümüyle ilgili NASA'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "87 yaşındaki astronotumuz John Young'ın ölümü sebebiyle çok üzgünüz. Young iki kez Ay'a gitti, Ay'ın yüzeyinde yürüdü, ilk Uzay Mekiği Programı'nda yer aldı ve Gemini ve Apollo araçlarıyla toplam altı kez uzaya gitti" denildi.

2004 yılında 42 yaşındayken NASA'dan emekli olan Young'ın ölümüyle ilgili Lightfoot, "John cesareti ve bağlılığıyla ulusumuzun ilk başarılarından biri elde etmesini sağlayan uzay öncülerinden biriydi" dedi.

Başarılarının dışında Young, uzayda görevdeki bir arkadaşı için uzay mekiğinde uzaya gizlice sandviç götürmesiyle de tanınıyordu.