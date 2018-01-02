ATAK pilotları ‘Avcı’ kaskıyla vuruyor Kaska Entegre Kumanda Sistemi (Avcı) kapsamında Atak pilotlarının kaskları, helikopterin kamerası ve silah sistemlerine entegre edildi. Pilot nereye bakıyorsa ‘Avcı’ sayesinde kamera ve silah sistemleri de o yöne bakıyor. Milli ve özgün olarak geliştirilen sistem TSK’nın gücüne güç katıyor.