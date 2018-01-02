ATAK pilotları ‘Avcı’ kaskıyla vuruyor
Kaska Entegre Kumanda Sistemi (Avcı) kapsamında Atak pilotlarının kaskları, helikopterin kamerası ve silah sistemlerine entegre edildi. Pilot nereye bakıyorsa ‘Avcı’ sayesinde kamera ve silah sistemleri de o yöne bakıyor. Milli ve özgün olarak geliştirilen sistem TSK’nın gücüne güç katıyor.
Türk savunma sanayi, son yıllarda gerçekleştirdiği ataklarla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Devlet kurumlarının milli çalışmaları ve bunlarla birlikte özel sektörün de devreye girmesi savunma sanayinde yerlileştirme çalışmalarına hız kazandırdı. Bu alanda altın çağını yaşayan ülkemiz, hem güvenlik açısından olumlu etki oluşturuyor, hem de ekonomik anlamda dışa bağımlılığını azaltıyor.
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