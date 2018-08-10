Beş tonluk Akıncı’nın motoru TEI’den

TEI’nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planına atıfta bulunarak “Taarruzi İHA Geliştirilmesi Projesi'nin (AKINCI) motorlarını geliştiriyoruz. Bu 100 günlük eylem planına uygun olarak ilk 2 prototip motoru teslim etmeyi planlıyoruz” ifadesine yer verildi.

Çift motorlu olarak tasarlanan ve havada 24 saat kalabilecek Akıncı da bu arada imalat bandına girdi. Toplam beş ton ağırlık ile 40 bin feet irtifada uçması planlanan Akıncı, 24 saat havada kalabilecek. Akıncı 900 kilogram mühimmat, 450 kg faydalı yük taşıyabilecek.

C4Defence