Bilim insanları, kan hücrelerini gerçek beyin hücrelerine dönüştürdüler

Modern bilimin sunduğu pek çok imkan sayesinde, vücudumuzun farklı bölümlerinden aldığımız hücreleri, nöronlara dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu konuda yapılan araştırmalarda fareler üzerinde yapılan keşifler, bilim insanlarına yön veriyor. 2011’de deri hücrelerinden beyin hücresi elde edilmek için yapılan bir araştırma, yöntemin başarılı olduğunu ancak pek kolay olmadığını gösterdi.

Yani bilim insanlarının insan vücudundan bir başka hücre grubunu seçmesi gerekiyordu. Stanford Üniversitesi araştırmacıları, kandaki bağışıklık hücrelerini bu iş için seçtiler. Yapılan çalışmanın baş yazarı Marius Wernig, “Deriden üretimde kullanılan kök hücrelere ulaşmak pahalı ve zahmetlidir. Ayrıca bu hücrelerin elde edilmesi, hastaların acı çekmesine neden olur, dolayısıyla yeni bir kaynağa ihtiyacımız vardı” diyor.

Araştırmalarda kullanılan bağışıklık savaşçısı T hücreleri:

T hücrelerinin dönüştüğü nöronlar:

Yapılan çalışmalar sonucunda, 1 mililitre kandan ortalama 50.000 nöron üretmenin mümkün olacağı kanıtlandı. Ekip, tekniği uygularken sadece 4 farklı proteinden yararlandı. Kısaca T hücreleri beyin nöronlarına dönüştürüldüler. T hücreleri, basit bir yuvarlak şekle sahip çok özel hücrelerdir, bu nedenle nöronların salkım saçak yapılarına bürünmeleri durumu oldukça kafa karıştırıcı.

Peki bu teknik neden geliştirildi? Nerede kullanılacak?

Otizm ya da şizofreni gibi biyolojisi henüz kesin bir şekilde tanımlanmamış hastalıklar var. Yapay nöronlar sayesinde insanların yaşadıkları değişimler, onlara zarar verilmeden gözlemlenebilecek. Ancak bir sıkıntı var; bu teknikle elde edilen nöronlar, beyin hücrelimizdeki ya da sinir sistemimizdeki kadar olgun sinapslar (bağlantılar) kuramıyorlar. Araştırmacılara göre bu durum, sinirsel hastalıkların laboratuvar ortamında taklit edilmelerine engel değil.

(Webtekno)